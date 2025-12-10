Die GameStop-Aktie steht am Mittwoch unter Druck. Nach enttäuschenden Quartalszahlen und verfehlten Markterwartungen verliert die Aktie deutlich an Wert. Ein Überblick.
10.12.2025 - 11:38 Uhr
Zur Mitte der Handelswoche fiel die GameStop-Aktie von knapp 20 Euro kurzzeitig auf bei 18,50 Euro, was einem Rückgang von 7 % entspricht. Aktuell liegt das Papier bei 18,65 Euro. Die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen des Unternehmens haben die Erwartungen der Analysten sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz klar verfehlt. Dies hat zu einem deutlichen Vertrauensverlust bei den Anlegern geführt.