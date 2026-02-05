Die Alphabet-Aktie hat zum Donnerstag einen Rückgang von fast 3 % verzeichnet. Trotz starker Quartalszahlen und einem beeindruckenden Jahresumsatz von über 400 Milliarden US-Dollar sorgten die Pläne für Verunsicherung bei den Anlegern.
05.02.2026 - 08:50 Uhr
Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, hat mit ihren jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Dennoch reagierten die Märkte negativ und die Aktie fiel um knapp 3 %. Der Grund ist die Ankündigung enormer Investitionen in KI-Technologien, die das Unternehmen langfristig stärken sollen, aber kurzfristig die Margen belasten könnten.