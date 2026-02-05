Die Alphabet-Aktie hat zum Donnerstag einen Rückgang von fast 3 % verzeichnet. Trotz starker Quartalszahlen und einem beeindruckenden Jahresumsatz von über 400 Milliarden US-Dollar sorgten die Pläne für Verunsicherung bei den Anlegern.

Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, hat mit ihren jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Dennoch reagierten die Märkte negativ und die Aktie fiel um knapp 3 %. Der Grund ist die Ankündigung enormer Investitionen in KI-Technologien, die das Unternehmen langfristig stärken sollen, aber kurzfristig die Margen belasten könnten.

Starke Zahlen, aber hohe Ausgaben Alphabet präsentierte beeindruckende Ergebnisse für das vierte Quartal 2025. Der Umsatz stieg im vierten Quartal auf 113,83 Milliarden US-Dollar, und der Gewinn je Aktie lag mit 2,82 US-Dollar deutlich über den Erwartungen. Auch der Jahresumsatz von über 400 Milliarden US-Dollar markiert einen Meilenstein. Doch die geplanten Investitionen in Höhe von bis zu 185 Milliarden US-Dollar für 2026, vor allem in KI-Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur, haben die Anleger beunruhigt. Diese Summe stellt eine Verdopplung der Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr dar.

Auch interessant: Warum hat Alphabet 2 Aktien? - Das ist der Hintergrund

KI als Wachstumstreiber und Risiko

Die dritte Generation der KI-Plattform Gemini, die inzwischen 750 Millionen monatlich aktive Nutzer zählt, sowie das boomende Cloud-Geschäft zeigen das Potenzial von Alphabets KI-Strategie. Der Umsatz im Cloud-Bereich stieg um fast 48 % auf 17,66 Milliarden US-Dollar. Dennoch bleibt die Frage, ob die hohen Investitionen in KI und andere strategische Projekte wie Waymo und Verily kurzfristig die Rentabilität des Unternehmens beeinträchtigen könnten.

YouTube und "Other Bets" enttäuschen

Während das Werbegeschäft insgesamt um 13,5 % auf 82,28 Milliarden US-Dollar wuchs, blieb YouTube mit einem Plus von 9 % hinter den Erwartungen zurück. Auch der Bereich "Other Bets", zu dem Waymo und Verily gehören, bleibt ein Sorgenkind. Hier wurden Verluste von 3,61 Milliarden US-Dollar gemeldet, was die Gesamtbilanz zusätzlich belastet.

Fazit

Die Alphabet-Aktie leidet unter der Unsicherheit, die durch die massiven Investitionspläne in KI ausgelöst wurde. Obwohl die langfristigen Aussichten positiv erscheinen, sorgen die kurzfristigen Belastungen für Zurückhaltung bei den Anlegern. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob sich die Strategie auszahlt.