Trotz voller Auftragsbücher und neuer Technologien verliert die Hensoldt-Aktie an Wert. Warum Analysten skeptisch bleiben und was hinter dem Kursrückgang steckt.
18.11.2025 - 08:40 Uhr
Die Aktie des bayerischen Rüstungselektronik-Spezialisten Hensoldt ist nach dem Kapitalmarkttag in der letzten Woche deutlich unter Druck geraten. Der Kurs ist mittlerweile um fast 13 Prozent auf rund 83 Euro gefallen, seitdem das Unternehmen seinen mittelfristigen Ausblick vorgestellt hatte. Doch was steckt hinter der plötzlichen Schwächephase der Hensoldt-Aktie?