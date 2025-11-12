Nach einem steilen Höhenflug in der letzten Woche ist die Hensoldt-Aktie plötzlich ins Straucheln geraten und reißt sogar andere Rüstungswerte mit nach unten. Was steckt hinter dem abrupten Kursrutsch?
12.11.2025 - 15:21 Uhr
Die Aktie des bayerischen Rüstungselektronik-Spezialisten Hensoldt ist nach dem gestrigen Kapitalmarkttag deutlich unter Druck geraten. Der Kurs ist mittlerweile um mehr als 13 Prozent auf rund 82 Euro gefallen, seitdem das Unternehmen seinen mittelfristigen Ausblick vorgestellt hatte. Doch was steckt hinter der plötzlichen Schwächephase der Hensoldt-Aktie?