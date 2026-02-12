Die Mercedes-Aktie steht unter Druck und verzeichnet einen deutlichen Kursrückgang. Anleger reagieren auf die jüngsten Geschäftszahlen des Autobauers, die einen Gewinneinbruch und eine Kürzung der Dividende offenbaren.
12.02.2026 - 09:00 Uhr
Am Donnerstagmorgen notierte die Mercedes-Aktie vorbörslich bei 55,19 Euro und verlor damit rund 5 Prozent an Wert. Die schwachen Geschäftszahlen für das Jahr 2025 sowie ein vorsichtiger Ausblick auf 2026 belasten die Stimmung der Anleger. Besonders die gescheiterte Luxusstrategie und externe Faktoren wie US-Zölle und ein schwacher Dollar setzen dem Konzern zu.