Die Netflix-Aktie gerät unter Druck und verliert zum Wochenbeginn deutlich an Wert. Hinter den Kursbewegungen steckt ein überraschender Wendepunkt im Übernahmepoker um Warner Bros. Discovery. Der Überblick.

Die Netflix-Aktie hat heute einen Rückgang von 5 % verzeichnet und liegt aktuell bei knapp 96 US-Dollar. Die Entwicklungen rund um den Übernahmepoker um Warner Bros. Discovery sorgen für Unsicherheit bei den Anlegern. Netflix sah sich in den letzten Tagen als klarer Favorit im Rennen um die Übernahme von Warner Bros. Discovery. Doch ein überraschendes Gegenangebot des Konkurrenten Paramount hat die Dynamik des Deals grundlegend verändert. Die Unsicherheiten rund um die Übernahme und die damit verbundenen politischen und regulatorischen Hürden belasten die Aktie.

Übernahmepoker um Warner Bros. Discovery Am Freitag schien der Deal zwischen Netflix und Warner Bros. Discovery nahezu besiegelt. Netflix hatte sich mit Warner auf eine Übernahme im Wert von 72 Milliarden US-Dollar geeinigt, die zentrale Vermögenswerte wie Filmstudios und Streamingdienste umfassen sollte. Doch Paramount überraschte am Montag mit einem feindlichen Übernahmeangebot in Höhe von 108,4 Milliarden US-Dollar, das die Offerte von Netflix deutlich übertrifft.

Paramount bietet den Warner-Aktionären 30 US-Dollar pro Aktie, während das Netflix-Angebot lediglich 28 US-Dollar pro Aktie vorsieht. Zudem argumentiert Paramount, dass ihr Angebot finanziell sicherer sei, da es vollständig in bar abgewickelt werden soll, während das Netflix-Angebot teilweise aus Aktien besteht, deren Wert volatil ist.

Politische und regulatorische Unsicherheiten

Die Übernahmepläne von Netflix stoßen nicht nur auf wirtschaftliche, sondern auch auf politische und regulatorische Hürden. US-Präsident Donald Trump äußerte Bedenken hinsichtlich einer möglichen Marktanteilskonzentration, sollte Netflix Warner Bros. übernehmen. Auch in Washington gibt es parteiübergreifenden Widerstand, da Gewerkschaften und Abgeordnete vor möglichen Jobverlusten und Preissteigerungen warnen. Darüber hinaus könnte die kartellrechtliche Prüfung des Deals zu Verzögerungen führen. Paramount hebt hervor, dass Netflix bisher keine großen Übernahmen abgeschlossen hat, was die Unsicherheiten zusätzlich verstärkt.

Auswirkungen auf die Netflix-Aktie

Die Unsicherheiten rund um den Übernahmepoker und die politischen Diskussionen haben die Anlegerstimmung deutlich eingetrübt. Während die Aktien von Warner Bros. Discovery und Paramount heute zulegen konnten, verlor die Netflix-Aktie weiter an Wert. Analysten sehen die Herausforderungen bei der Integration der Warner-Vermögenswerte als zusätzlichen Belastungsfaktor. Wie sich der Übernahmekampf weiterentwickelt, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass die Netflix-Aktie vorerst unter Druck bleibt, solange keine Klarheit über den Ausgang des Bieterwettstreits herrscht.