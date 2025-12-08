Die Netflix-Aktie gerät unter Druck und verliert zum Wochenbeginn deutlich an Wert. Hinter den Kursbewegungen steckt ein überraschender Wendepunkt im Übernahmepoker um Warner Bros. Discovery. Der Überblick.
Die Netflix-Aktie hat heute einen Rückgang von 5 % verzeichnet und liegt aktuell bei knapp 96 US-Dollar. Die Entwicklungen rund um den Übernahmepoker um Warner Bros. Discovery sorgen für Unsicherheit bei den Anlegern. Netflix sah sich in den letzten Tagen als klarer Favorit im Rennen um die Übernahme von Warner Bros. Discovery. Doch ein überraschendes Gegenangebot des Konkurrenten Paramount hat die Dynamik des Deals grundlegend verändert. Die Unsicherheiten rund um die Übernahme und die damit verbundenen politischen und regulatorischen Hürden belasten die Aktie.