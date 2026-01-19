Die Novo-Nordisk-Aktie hat nach einem starken Jahresstart zum heutigen Wochenauftakt einen deutlichen Rücksetzer erlebt. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Kursverlust?
19.01.2026 - 15:02 Uhr
Die Aktie von Novo Nordisk, einem der führenden Pharmakonzerne, verlor zum Beginn der neuen Handelswoche deutlich an Wert. Nach einem Kursplus von 9,5 % am Freitag fiel der Kurs zu Wochenbeginn um etwa 5 Prozent. Neben Gewinnmitnahmen belasten geopolitische Unsicherheiten und Zolldrohungen die Aktie. Doch auch die Konkurrenz durch Eli Lilly und die allgemeine Marktschwäche spielen eine Rolle.