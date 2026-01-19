Die Novo-Nordisk-Aktie hat nach einem starken Jahresstart zum heutigen Wochenauftakt einen deutlichen Rücksetzer erlebt. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Kursverlust?

Die Aktie von Novo Nordisk, einem der führenden Pharmakonzerne, verlor zum Beginn der neuen Handelswoche deutlich an Wert. Nach einem Kursplus von 9,5 % am Freitag fiel der Kurs zu Wochenbeginn um etwa 5 Prozent. Neben Gewinnmitnahmen belasten geopolitische Unsicherheiten und Zolldrohungen die Aktie. Doch auch die Konkurrenz durch Eli Lilly und die allgemeine Marktschwäche spielen eine Rolle.

Gewinnmitnahmen nach starkem Anstieg Am Freitag hatte die Novo-Nordisk-Aktie kräftig zugelegt, nachdem erste Verkaufszahlen der neuen Abnehmpille in den USA veröffentlicht wurden. Diese zeigten, dass in der ersten Woche mehrere Tausend Rezepte eingelöst wurden, was Analysten als ermutigend bewerteten. Doch der schnelle Kursanstieg führte zu Gewinnmitnahmen, die den Kurs am Montag unter Druck setzten. Charttechnisch fiel die Aktie unter die 200-Tage-Linie, was zusätzliche Verkäufe auslöste.

Zolldrohungen und geopolitische Unsicherheiten

Ein weiterer Belastungsfaktor sind die jüngsten Zolldrohungen der USA unter Donald Trump. Diese könnten Novo Nordisk empfindlich treffen, da der US-Markt für das Unternehmen von zentraler Bedeutung ist. Hier erzielt der Konzern hohe Margen, insbesondere mit seinen Diabetes- und Adipositasmedikamenten. Strafzölle könnten die Profitabilität erheblich beeinträchtigen und die Aktie weiter unter Druck setzen.

Konkurrenz durch Eli Lilly

Neben den politischen Risiken bleibt auch der Wettbewerb ein Thema. Eli Lilly, der Hauptkonkurrent von Novo Nordisk, arbeitet an einer eigenen oralen Abnehmpille, die voraussichtlich im zweiten Quartal auf den Markt kommen könnte. Dies erhöht den Druck auf Novo Nordisk, den Erfolg der eigenen Produkte zu sichern.

Technische Unterstützung bei 50 Euro

Trotz des Rückgangs bleibt die Marke von 50 Euro eine wichtige Unterstützung. Analysten sehen diese Marke als entscheidend, um den langfristigen Aufwärtstrend nicht zu gefährden. Der Bereich wird genau beobachtet, da er sowohl für Investoren als auch für Algorithmen eine wichtige Rolle spielt.

Ausblick

Die langfristigen Aussichten für Novo Nordisk bleiben positiv, insbesondere durch die starke Nachfrage nach Abnehm- und Diabetesmedikamenten. Kurzfristig könnten jedoch die geopolitischen Unsicherheiten und die Konkurrenz durch Eli Lilly die Aktie weiter belasten. Analysten sehen den Rücksetzer als Kaufchance, warnen jedoch vor erhöhter Volatilität.