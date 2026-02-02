Die Novo Nordisk-Aktie startet mit einem Minus in die neue Handelswoche. Anleger blicken gespannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen. Was den Kurs belastet.

Die Novo Nordisk-Aktie steht aktuell unter Druck. Mit einem Minus von 2 % am Montag setzt sich der Abwärtstrend der letzten Woche fort. Von knapp über 53 Euro ging es in einer Woche um 10 Prozent auf knapp 48 Euro bergab. Die Unsicherheit vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen und des Ausblicks für 2026 sorgt für Zurückhaltung bei den Anlegern.

Unsicherheit vor den Quartalszahlen Am Mittwoch wird Novo Nordisk die Zahlen für das vierte Quartal 2025 sowie den Ausblick für das laufende Jahr präsentieren. Analysten erwarten einen Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr, was die Stimmung am Markt belastet. Der Gewinn je Aktie wird ebenfalls niedriger prognostiziert, was die Erwartungen weiter dämpft.

Konkurrenzdruck und Preisdruck

Ein wesentlicher Faktor für die aktuelle Schwäche der Aktie ist der zunehmende Wettbewerb, insbesondere durch Eli Lilly. Deren Produkte gewinnen Marktanteile, während Novo Nordisk mit Preisdruck im wichtigen US-Markt zu kämpfen hat. Zudem wird erwartet, dass Eli Lilly bald eine eigene Adipositas-Pille auf den Markt bringt.

Hoffnungsträger Wegovy-Pille

Trotz der aktuellen Herausforderungen gibt es auch positive Signale. Die neue Wegovy-Pille (orale Form der beliebten Abnehmspritze), die in den USA kürzlich eingeführt wurde, zeigt einen starken Start mit über 26.000 Verschreibungen in der zweiten Woche nach dem Launch. Dennoch bleibt abzuwarten, ob dieser Erfolg ausreicht, um die Belastungen durch den Wettbewerb und die schwächeren Quartalszahlen auszugleichen.

Fazit

Die Novo Nordisk-Aktie steht vor einer entscheidenden Woche. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen und der Ausblick für 2026 werden maßgeblich bestimmen, ob sich der aktuelle Abwärtstrend fortsetzt oder ob eine Erholung möglich ist. Bis dahin bleibt die Unsicherheit groß, was sich in der schwachen Kursentwicklung widerspiegelt.