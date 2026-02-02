Die Novo Nordisk-Aktie startet mit einem Minus in die neue Handelswoche. Anleger blicken gespannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen. Was den Kurs belastet.
02.02.2026 - 16:19 Uhr
Die Novo Nordisk-Aktie steht aktuell unter Druck. Mit einem Minus von 2 % am Montag setzt sich der Abwärtstrend der letzten Woche fort. Von knapp über 53 Euro ging es in einer Woche um 10 Prozent auf knapp 48 Euro bergab. Die Unsicherheit vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen und des Ausblicks für 2026 sorgt für Zurückhaltung bei den Anlegern.