Die Aktie von Novo Nordisk gerät deutlich unter Druck und fällt zweistellig zurück. Der starke Kursrückgang hat einen konkreten Anlass, der die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich zieht.
24.11.2025 - 16:07 Uhr
Die Aktie von Novo Nordisk hat zuletzt deutlich an Wert verloren. Stellenweise ging es um bis zu zwölf Prozent nach unten. Der Auslöser waren zwei große Alzheimer-Studien mit dem Wirkstoff Semaglutid, bekannt aus Ozempic und Rybelsus, die ohne den erhofften Erfolg blieben. Für Anleger war das ein herber Rückschlag, der sofort im Kurs durchschlug.