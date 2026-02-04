Die Novo-Nordisk-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen deutlichen Kursrückgang von 22 % verzeichnet. Anleger fragen sich, was hinter diesem Einbruch steckt und welche Faktoren den Pharmakonzern derzeit belasten.
Die Novo-Nordisk-Aktie geriet bereits zu Beginn der Woche unter Druck, als Unsicherheiten vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen für das vierte Quartal 2025 die Anlegerstimmung trübten. Am Dienstagabend überraschte das Unternehmen dann mit einer vorgezogenen Bekanntgabe des Ausblicks für 2026, der die Märkte schockierte. Novo Nordisk erwartet für das laufende Jahr einen Umsatzrückgang von 5 bis 13 % bei konstanten Wechselkursen. Deutlich mehr, als Analysten prognostiziert hatten. Diese hatten lediglich mit einem Minus von etwa 1,4 % gerechnet. Die Nachricht führte zu einem massiven Abverkauf der Aktie.