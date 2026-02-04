Die Novo-Nordisk-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen deutlichen Kursrückgang von 22 % verzeichnet. Anleger fragen sich, was hinter diesem Einbruch steckt und welche Faktoren den Pharmakonzern derzeit belasten.

Die Novo-Nordisk-Aktie geriet bereits zu Beginn der Woche unter Druck, als Unsicherheiten vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen für das vierte Quartal 2025 die Anlegerstimmung trübten. Am Dienstagabend überraschte das Unternehmen dann mit einer vorgezogenen Bekanntgabe des Ausblicks für 2026, der die Märkte schockierte. Novo Nordisk erwartet für das laufende Jahr einen Umsatzrückgang von 5 bis 13 % bei konstanten Wechselkursen. Deutlich mehr, als Analysten prognostiziert hatten. Diese hatten lediglich mit einem Minus von etwa 1,4 % gerechnet. Die Nachricht führte zu einem massiven Abverkauf der Aktie.

Konkurrenzdruck und politische Eingriffe Ein wesentlicher Grund für die schwachen Aussichten ist der zunehmende Wettbewerb im Markt für Abnehm-Medikamente. Insbesondere Eli Lilly, ein direkter Konkurrent, gewinnt mit seinem Produkt Zepbound Marktanteile. Gleichzeitig wird Novo Nordisk durch politische Maßnahmen in den USA belastet, die auf eine Senkung der Medikamentenpreise abzielen. Die Einführung einer „Most Favoured Nations“-Regelung könnte die Preise für Medikamente in den USA an europäische Niveaus angleichen, was die Margen des Unternehmens erheblich schmälert.

Hoffnungsträger Wegovy-Pille reicht nicht aus

Trotz des erfolgreichen Starts der neuen Wegovy-Pille, einer oralen Version des beliebten Abnehmmittels, konnte Novo Nordisk die negativen Einflüsse nicht ausgleichen. Zwar wurden in den ersten Wochen nach der Markteinführung über 26.000 Rezepte ausgestellt, doch der Konkurrenzdruck und die sinkenden Preise belasten das Geschäft weiterhin stark.

Fazit

Die Novo-Nordisk-Aktie befindet sich in einer schwierigen Phase. Der unerwartet pessimistische Ausblick für 2026, der zunehmende Konkurrenzdruck und die politischen Eingriffe in den USA haben das Vertrauen der Anleger erschüttert. Ob das Unternehmen in der Lage sein wird, diese Herausforderungen zu meistern, bleibt abzuwarten. Bis dahin dürfte die Aktie unter Druck bleiben.