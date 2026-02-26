Trotz beeindruckender Geschäftszahlen und eines optimistischen Ausblicks verliert die Nvidia-Aktie am Donnerstag deutlich an Wert. Was steckt hinter diesem Rückgang, und wie bewerten Experten die aktuelle Lage?
26.02.2026 - 16:34 Uhr
Die Nvidia-Aktie notierte am Donnerstag zum Börsenbeginn bei rund 186 US-Dollar und verzeichnete damit einen Rückgang von über 5 %. Dies geschieht, obwohl der Chip-Hersteller im vierten Quartal einen Rekordumsatz und einen deutlichen Gewinnsprung erzielte. Analysten hatten die Ergebnisse positiv aufgenommen, doch der Markt reagierte anders. Was ist da los?