Trotz beeindruckender Geschäftszahlen und eines optimistischen Ausblicks verliert die Nvidia-Aktie am Donnerstag deutlich an Wert. Was steckt hinter diesem Rückgang, und wie bewerten Experten die aktuelle Lage?

Die Nvidia-Aktie notierte am Donnerstag zum Börsenbeginn bei rund 186 US-Dollar und verzeichnete damit einen Rückgang von über 5 %. Dies geschieht, obwohl der Chip-Hersteller im vierten Quartal einen Rekordumsatz und einen deutlichen Gewinnsprung erzielte. Analysten hatten die Ergebnisse positiv aufgenommen, doch der Markt reagierte anders. Was ist da los?

Starke Zahlen, aber hohe Erwartungen Nvidia konnte mit seinen Geschäftszahlen die Erwartungen der Analysten übertreffen. Der Nettogewinn und der Umsatz des Unternehmens stiegen deutlich, und auch der Ausblick für das laufende Quartal fiel besser aus als prognostiziert. Dennoch scheint der Markt skeptisch zu bleiben. Laut Charu Chanana, Chef-Anlagestrategin bei Saxo Markets, sei die "KI-Story" inzwischen ausgereift und Anleger fordern nun Beweise für eine nachhaltige Monetarisierung und eine disziplinierte Ausgabenpolitik.

Unsicherheiten bei der KI-Marktführerschaft

Ein weiterer Faktor, der den Kurs belastet, sind vage Aussagen zum Absatz in China. Der chinesische Markt ist für Nvidia von großer Bedeutung und Unsicherheiten in diesem Bereich könnten Anleger verunsichert haben. Zudem bleibt die Volatilität im Handel mit KI-Aktien hoch, was die Kursentwicklung zusätzlich beeinflusst.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz des Kursrückgangs bleiben Analysten überwiegend positiv gestimmt. Experten wie Blayne Curtis von Jefferies und James Schneider von Goldman Sachs bekräftigen ihre Kaufempfehlungen und sehen weiterhin großes Potenzial für die Nvidia-Aktie. Kursziele von bis zu 275 US-Dollar unterstreichen das Vertrauen in die langfristige Stärke des Unternehmens.

Fazit

Der Rückgang der Nvidia-Aktie zeigt, dass selbst starke Geschäftszahlen nicht immer ausreichen, um den Markt zu überzeugen. Die hohen Erwartungen an den KI-Markt und Unsicherheiten in wichtigen Regionen wie China belasten den Kurs. Dennoch bleibt die langfristige Perspektive für Nvidia positiv, wie die Einschätzungen führender Analysten zeigen.