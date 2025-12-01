Die Nvidia-Aktie sackt zum Wochenbeginn ab, obwohl das Unternehmen beeindruckende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Was steckt hinter dem Kursrückgang?
01.12.2025 - 11:06 Uhr
Zum Beginn der Handelswoche notiert die Nvidia-Aktie bei rund 150 Euro. Ein Rücksetzer von etwa 4 Prozent im Vergleich zum letzten Freitag. Trotz beeindruckender Geschäftszahlen sieht sich das Unternehmen mit geopolitischen Spannungen und wachsendem Wettbewerb konfrontiert. Diese Faktoren belasten die Aktie und werfen Fragen zur weiteren Entwicklung auf.