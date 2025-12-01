Die Nvidia-Aktie sackt zum Wochenbeginn ab, obwohl das Unternehmen beeindruckende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Was steckt hinter dem Kursrückgang?

Zum Beginn der Handelswoche notiert die Nvidia-Aktie bei rund 150 Euro. Ein Rücksetzer von etwa 4 Prozent im Vergleich zum letzten Freitag. Trotz beeindruckender Geschäftszahlen sieht sich das Unternehmen mit geopolitischen Spannungen und wachsendem Wettbewerb konfrontiert. Diese Faktoren belasten die Aktie und werfen Fragen zur weiteren Entwicklung auf.

Geopolitische Spannungen belasten den Kurs Ein zentraler Grund für den Kursrückgang ist die Entscheidung der chinesischen Regierung, dem TikTok-Mutterkonzern ByteDance die Nutzung von Nvidia-Chips in neuen Rechenzentren zu untersagen. ByteDance, ein Schwergewicht im KI-Sektor, stellt eine bedeutende Einnahmequelle für Nvidia dar. Diese Maßnahme markiert eine Eskalation in Chinas Bestreben nach technologischer Unabhängigkeit und bedroht Nvidias Zugang zu einem wichtigen Markt.

Rekordumsätze können die Sorgen nicht lindern

Trotz eines beeindruckenden Rekordumsatzes von 57 Milliarden Dollar im dritten Quartal, einem Anstieg von 62 % im Vergleich zum Vorjahr, bleibt die Unsicherheit groß. Die geopolitischen Risiken überschatten die starken fundamentalen Daten des Unternehmens. Besonders das Rechenzentrum-Segment, das allein 51,2 Milliarden Dollar Umsatz generierte, konnte die Marktängste nicht besänftigen.

Wachsende Konkurrenz durch Google

Neben den geopolitischen Spannungen sieht sich Nvidia mit einem wachsenden Wettbewerbsdruck durch Google konfrontiert. Google hat sich als ernstzunehmender Konkurrent im Bereich der KI-Chips positioniert, was die Marktstellung von Nvidia weiter unter Druck setzt. Diese Konkurrenz hat die Aufholjagd der Aktie in den letzten Tagen gebremst.

Technische Schwäche verstärkt Unsicherheit

Die Aktie hat zudem wichtige technische Unterstützungsmarken durchbrochen, was die Unsicherheit unter Anlegern verstärkt. Obwohl Analysten den Rückgang als potenzielle Kaufgelegenheit werten, bleibt die Frage, wie Nvidia langfristig im technologischen Machtkampf zwischen den USA und China bestehen kann.

Blick auf die kommenden Wochen

Die kommenden Wochen könnten entscheidend sein. Eine mögliche Zinssenkung durch die US-Notenbank am 10. Dezember könnte kurzfristig für Entspannung sorgen. Dennoch bleibt die Unsicherheit über die geopolitischen Entwicklungen und den Wettbewerb bestehen.