Die Aktie von Plug Power befindet sich im freien Fall. Binnen weniger Wochen hat sie fast die Hälfte ihres Werts verloren. Was steckt hinter dem Kursdrama?
17.11.2025 - 15:20 Uhr
Die Aktie des US-Wasserstoffunternehmens Plug Power erlebt aktuell einen beispiellosen Absturz. Innerhalb eines Monats verlor sie fast 50 Prozent an Wert. Allein in der vergangenen Woche lag das Minus bei knapp 24 Prozent, aktuell notiert sie bei nur noch 1,80 Euro. Damit hat sich der vorherige Aufwärtstrend komplett ins Gegenteil verkehrt.