Die Redcare Pharmacy-Aktie hat am Mittwoch einen massiven Kursverlust erlitten. Doch was sind die Gründe für diesen Einbruch und wie bewerten Analysten die aktuelle Lage?

Die Redcare Pharmacy-Aktie musste am Mittwoch einen herben Rückschlag hinnehmen. Mit einem Minus von 18 % fiel der Kurs unter die 50-Euro-Marke auf aktuell 49,50 Euro. Trotz eines Rekordjahres und beeindruckender Wachstumszahlen enttäuschte der Ausblick des Unternehmens die Anleger. Dies führte zu einem massiven Abverkauf der Aktie.

Rekordjahr 2025: Beeindruckende Zahlen Redcare Pharmacy konnte im Geschäftsjahr 2025 ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen. Der Umsatz stieg um 24 % auf 2,9 Milliarden Euro, während der Rx-Umsatz, also der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, erstmals die Marke von einer Milliarde Euro überschritt. Auch die Profitabilität des Unternehmens verbesserte sich deutlich. Das bereinigte EBITDA legte um 72 % zu und die Marge stieg auf 2 %. Zudem konnte die Kundenzahl auf fast 14 Millionen erhöht werden und die durchschnittlichen Warenkörbe der Käufer wurden größer.

Enttäuschender Ausblick für 2026

Trotz dieser positiven Entwicklungen sorgte der Ausblick für das Jahr 2026 für Ernüchterung. Das Unternehmen prognostiziert ein Umsatzwachstum von 13 bis 15 %, was deutlich unter dem Vorjahreswert von 24 % liegt. Auch wenn die EBITDA-Marge auf mindestens 2,5 % steigen soll, blieben die Erwartungen der Analysten unerfüllt. Mittelfristig stellt das Management zwar eine Marge von 5 % in Aussicht, doch die hohen Investitionen in Logistik und Technik belasten weiterhin die Profitabilität.

Reaktion der Anleger

Die enttäuschenden Prognosen führten zu einem massiven Vertrauensverlust bei den Anlegern. Viele hatten gehofft, dass das Unternehmen das hohe Wachstumstempo beibehalten könnte. Stattdessen signalisiert der Ausblick eine Verlangsamung, was zu einem Abverkauf der Aktie führte. Analysten sehen die Ziele des Unternehmens unter den bisherigen Markterwartungen, was den Druck auf den Kurs zusätzlich verstärkte.

Fazit

Die Redcare Pharmacy-Aktie steht aktuell unter starkem Druck. Trotz eines erfolgreichen Geschäftsjahres 2025 und einer verbesserten Profitabilität enttäuschte der Ausblick für 2026 die Anleger. Die Aktie bleibt daher vorerst volatil, während das Unternehmen versucht, die Investitionen in Wachstum und Technik langfristig in höhere Margen umzuwandeln.