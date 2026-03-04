Die Redcare Pharmacy-Aktie hat am Mittwoch einen massiven Kursverlust erlitten. Doch was sind die Gründe für diesen Einbruch und wie bewerten Analysten die aktuelle Lage?
04.03.2026 - 10:07 Uhr
Die Redcare Pharmacy-Aktie musste am Mittwoch einen herben Rückschlag hinnehmen. Mit einem Minus von 18 % fiel der Kurs unter die 50-Euro-Marke auf aktuell 49,50 Euro. Trotz eines Rekordjahres und beeindruckender Wachstumszahlen enttäuschte der Ausblick des Unternehmens die Anleger. Dies führte zu einem massiven Abverkauf der Aktie.