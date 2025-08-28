Die Redcare-Pharmacy-Aktie verliert zum Vortag über 11 Prozent. Analystenkritik, Konkurrenz durch dm und ein schwaches Chartbild belasten den MDAX-Titel.
28.08.2025 - 16:20 Uhr
Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke Europe) ist eine börsennotierte Online-Apotheke mit Sitz in den Niederlanden. Das Sortiment reicht von rezeptfreien und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln bis hin zu Nahrungsergänzungs- und Beautyprodukten. Aktuell notiert die Aktie von Redcare Pharmacy bei 79,10 Euro. Ein Rückgang von über 11 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit markiert das Papier ein neues Zwei-Jahres-Tief. Doch was steckt hinter dem Kursrutsch?