Trotz positiver Unternehmensmeldungen gibt die Rheinmetall-Aktie erneut deutlich nach. Aber was belastet aktuell den Kurs?
15.10.2025 - 17:28 Uhr
Erneut steht die Rheinmetall-Aktie unter Druck. Trotz positiver Unternehmensmeldungen verzeichnet der Kurs ein deutliches Minus. Vor zwei Wochen noch lag der Kurs des Papiers bei knapp 2.000 Euro. Aktuell liegt der Kurs allerdings mit rund 1.765 etwa 12 Prozent tiefer. Der Grund liegt nicht im operativen Geschäft, sondern in den verschärften Exportbeschränkungen Chinas für Seltene Erden.