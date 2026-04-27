Die Rheinmetall-Aktie verzeichnet aktuell einen deutlichen Kursrückgang. Trotz milliardenschwerer Aufträge und positiver Analystenbewertungen bleibt die Aktie unter Druck. Aber was steckt dahinter?

Die Rheinmetall-Aktie hat in der vergangenen Woche 11 % ihres Wertes. Stand sie am vergangenen Montag noch bei knapp 1500 Euro, notiert sie aktuell nur noch knapp über 1300 Euro. Dieser Rückgang überrascht, da das Unternehmen weiterhin von großen Aufträgen und einer positiven Marktentwicklung profitiert. Dennoch scheint das Vertrauen der Anleger in die Rüstungsbranche zu schwinden.

Schwäche trotz starker Auftragslage Rheinmetall hat in den letzten Wochen zahlreiche neue Aufträge erhalten, darunter milliardenschwere Bestellungen für Kamikaze-Drohnen und unbemannte Überwasserfahrzeuge. Diese Projekte, wie das Kraken K3 Scout, zeigen die Innovationskraft des Unternehmens. Analysten sehen in diesen Entwicklungen ein enormes Wachstumspotenzial, das den Umsatz bis 2030 auf bis zu 45 Milliarden Euro steigern könnte. Dennoch ignoriert der Markt diese positiven Signale.

Technische Schwäche belastet den Kurs

Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Rheinmetall-Aktie in einer kritischen Lage. Der Kurs liegt deutlich unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, wie dem GD 100 und GD 200. Zudem wurde die Unterstützung bei 1.322 Euro nur knapp gehalten. Analysten warnen, dass ein weiterer Rückgang die Aktie in Richtung 1.200 Euro drücken könnte. Technische Indikatoren wie der RSI bestätigen die anhaltende Schwäche.

Marktstimmung und Skepsis

Die allgemeine Skepsis gegenüber der Rüstungsbranche scheint ein wesentlicher Faktor für den Kursrückgang zu sein. Trotz geopolitischer Spannungen und einer steigenden Nachfrage nach Verteidigungsgütern bleibt das Interesse der Anleger gering. Dies könnte auf eine generelle Zurückhaltung gegenüber Rüstungsaktien oder auf Unsicherheiten bezüglich der langfristigen Perspektiven zurückzuführen sein.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Schwäche bleiben Analysten optimistisch. Mehrere renommierte Häuser, darunter Jefferies und Bernstein Research, haben ihre Kursziele für Rheinmetall auf über 2.000 Euro angehoben. Sie sehen in der aktuellen Bewertung eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Die Frage bleibt jedoch, wann der Markt diese Einschätzungen aufgreifen wird.