Die Rheinmetall-Aktie verzeichnet aktuell einen deutlichen Kursrückgang. Trotz milliardenschwerer Aufträge und positiver Analystenbewertungen bleibt die Aktie unter Druck. Aber was steckt dahinter?
27.04.2026 - 08:56 Uhr
Die Rheinmetall-Aktie hat in der vergangenen Woche 11 % ihres Wertes. Stand sie am vergangenen Montag noch bei knapp 1500 Euro, notiert sie aktuell nur noch knapp über 1300 Euro. Dieser Rückgang überrascht, da das Unternehmen weiterhin von großen Aufträgen und einer positiven Marktentwicklung profitiert. Dennoch scheint das Vertrauen der Anleger in die Rüstungsbranche zu schwinden.