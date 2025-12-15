Die Rheinmetall-Aktie hat am Montag deutlich an Wert verloren. Trotz positiver Nachrichten über ein milliardenschweres Panzerprojekt belastet die geopolitische Lage den Kurs. Ein Überblick.
15.12.2025 - 13:49 Uhr
Die Rheinmetall-Aktie notierte am Montag bei 1.560 Euro und verlor damit rund 4 Prozent ihres Wertes im Vergleich zum Vorwochenschluss. Der Rückgang steht im Kontrast zu einer operativ positiven Nachricht. Das Bundeskartellamt genehmigte ein Gemeinschaftsprojekt zur Entwicklung eines neuen Kampfpanzers. Dennoch dominieren geopolitische Unsicherheiten die Marktstimmung.