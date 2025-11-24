Die Rheinmetall-Aktie steht weiterhin unter Druck. Nachdem bereits letzte Woche ein Rückgang von fast 15 Prozent vermeldet wurde, setzt sich die Talfahrt fort. Die Gründe liegen nicht im Unternehmen selbst, sondern in der geopolitischen Großwetterlage.
24.11.2025 - 10:03 Uhr
Nach dem plötzlichen Kurseinbruch zur Mitte der letzten Woche von knapp 1800 auf fast 1500 Euro zum Ende der Handelswoche, setzt sich der Rückgang fort. Aktuell notiert das Papier bei rund 1470 Euro. Rund 17 Prozent Kursverlust in nicht einmal einer Woche.