Die Rheinmetall-Aktie verzeichnet seit Wochenbeginn einen deutlichen Kursrückgang. Anleger fragen sich, was hinter dem Kursminus steckt.
16.12.2025 - 14:22 Uhr
Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall notiert aktuell bei 1.498 Euro und hat damit im Vergleich zum Wochenbeginn rund 8 Prozent verloren. Der Rückgang steht im Kontrast zu einer operativ positiven Nachricht. Das Bundeskartellamt genehmigte ein Gemeinschaftsprojekt zur Entwicklung eines neuen Kampfpanzers. Dennoch dominieren geopolitische Unsicherheiten die Marktstimmung.