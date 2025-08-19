Die Rheinmetall-Aktie rutscht nach dem Ukraine-Gipfel in Washington ab. Friedenssignale sorgen für Nervosität im Rüstungssektor. Was die Anleger nun verunsichert.
19.08.2025 - 11:15 Uhr
Am Dienstagvormittag notiert die Rheinmetall-Aktie im Minus. Das Papier verliert im Xetra-Handel rund 5 Prozent und fällt auf 1.580 Euro. Noch am Vortag war der Kurs auf 1.670 Euro geklettert. Doch die Spekulation auf anhaltend hohe Rüstungsausgaben haben sich nach dem Ukraine-Gipfel in Washington zunächst in Zurückhaltung verwandelt.