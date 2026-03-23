Die Rheinmetall-Aktie verzeichnet zu Wochenbeginn erneut einen deutlichen Verlust. Was steckt hinter dem Rückgang und wie sind die Aussichten für den Rüstungskonzern?
23.03.2026 - 10:16 Uhr
Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall hat am Montag einen Rückgang von 7 Prozent verzeichnet und notiert aktuell bei 1.450 Euro. Das Papier setzt damit seinen Rückgang fort und liegt im 7-Tages-Vergleich etwa 12 Prozent tiefer. Und das trotz langfristig positiver Aussichten. Doch was steckt hinter diesem Rückgang?