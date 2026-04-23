Die Rheinmetall-Aktie steht aktuell unter Druck und notiert deutlich unter den Erwartungen vieler Analysten. Trotz einer starken Auftragslage und strategischer Expansion bleibt der Kurs schwach. Was steckt hinter dem jüngsten Rückgang?
23.04.2026 - 09:11 Uhr
Seit Anfang April hat die Rheinmetall-Aktie rund 10 % verloren und notiert aktuell bei 1.410 Euro. Obwohl das operative Geschäft boomt und neue Großaufträge, etwa für die Bundeswehr und im Bereich Drohnenboote, vermeldet wurden, bleibt die Aktie deutlich unter den Kurszielen der Analysten. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig und reichen von Marktsorgen bis hin zu Unsicherheiten vor den Quartalszahlen.