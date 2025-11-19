Die Rheinmetall-Aktie rauscht trotz ambitionierter Zukunftspläne und positiver Analystenstimmen zur Mitte der Woche überraschend in den Keller. Was steckt hinter dem plötzlichen Kursrutsch?
Die Rheinmetall-Aktie hat am Mittwoch deutlich an Wert verloren. Um rund 10 Prozent ging es nach unten, der Kurs fiel auf etwa 1.600 Euro. Damit gehört das Papier zu den größten Verlierern im MDAX. Der starke Rückgang steht im direkten Zusammenhang mit neuen geopolitischen Entwicklungen. Laut Informationen der US-Website Axios führt der US-Sondergesandte Steve Witkoff offenbar getrennte Gespräche mit Russland und der Ukraine, um den Krieg zu beenden. Diese diplomatische Initiative nährt Hoffnungen auf eine Entspannung des Konflikts, was Anleger in Rüstungstiteln wie Rheinmetall sofort zum Anlass nehmen, Gewinne mitzunehmen.