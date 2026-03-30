Die Rheinmetall-Aktie hat in den letzten Tagen einen deutlichen Kursrückgang verzeichnet. Trotz positiver Analystenbewertungen und neuer Großaufträge bleibt der Kurs unter Druck. Doch was sind die Gründe für diesen Abwärtstrend?
30.03.2026 - 08:07 Uhr
Die Rheinmetall-Aktie notiert aktuell bei 1.340 Euro und hat seit Ende letzter Woche rund 10 % ihres Wertes verloren. Damit befindet sich der Kurs auf dem tiefsten Stand seit fast einem Jahr. Trotz optimistischer Kursziele von Analysten und strategischer Fortschritte des Unternehmens scheint der Markt skeptisch zu bleiben.