Die Rheinmetall-Aktie hat in den letzten Tagen einen deutlichen Kursrückgang verzeichnet. Trotz positiver Analystenbewertungen und neuer Großaufträge bleibt der Kurs unter Druck. Doch was sind die Gründe für diesen Abwärtstrend?

Die Rheinmetall-Aktie notiert aktuell bei 1.340 Euro und hat seit Ende letzter Woche rund 10 % ihres Wertes verloren. Damit befindet sich der Kurs auf dem tiefsten Stand seit fast einem Jahr. Trotz optimistischer Kursziele von Analysten und strategischer Fortschritte des Unternehmens scheint der Markt skeptisch zu bleiben.

Analysten bleiben optimistisch, der Markt jedoch nicht Analysten sehen die Rheinmetall-Aktie weiterhin als unterbewertet. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut „marketscreener“ bei 2.072,50 Euro, was einem Potenzial von rund 50 % entspricht. Banken wie JP Morgan und Berenberg bestätigen ihre positiven Einstufungen mit Kurszielen von über 2.100 Euro. Dennoch hat der Markt diese Einschätzungen bislang ignoriert. Selbst das niedrigste Kursziel von 1.500 Euro liegt über dem aktuellen Kurs.

Positive Nachrichten ohne Wirkung

Rheinmetall konnte zuletzt mehrere strategische Fortschritte vermelden. Ein Memorandum of Understanding mit der spanischen Indra Group zur Lieferung von bis zu 3.000 Militär-LKWs und die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens wurden bekannt gegeben. Dennoch reagierte der Markt kaum auf diese Nachrichten. Auch ein Pilotprojekt für ein autonomes Shuttle am Flughafen Düsseldorf konnte den Kurs nicht stützen.

Belastende Faktoren: Margendruck und diplomatische Verstimmungen

Ein wesentlicher Grund für den Kursrückgang ist die zunehmende Konkurrenz im Bereich der Munitionsproduktion. Die Gründung eines Joint Ventures zwischen Nammo und Diehl, das vom Bundeskartellamt genehmigt wurde, könnte die Margen von Rheinmetall in diesem wichtigen Segment langfristig unter Druck setzen. Laut mwb research entfällt etwa ein Viertel des Konzern-EBIT auf diesen Bereich. Zusätzlich sorgte ein Interview von CEO Armin Papperger für diplomatische Verstimmungen. Seine abfälligen Bemerkungen über die ukrainische Rüstungsindustrie führten zu scharfer Kritik aus Kiew und könnten das Image des Unternehmens belasten.

Technische und fundamentale Schwächen

Technisch betrachtet befindet sich die Aktie in einem klaren Abwärtstrend. Mit einem Minus von rund 14,5 % seit Jahresbeginn und einem RSI von 79 signalisiert der Markt eine überkaufte Lage. Fundamentale Faktoren wie das enttäuschende Wachstumstempo und die schwer bewertbaren Ergebnisse des vierten Quartals verstärken die Unsicherheit.

Fazit

Die Rheinmetall-Aktie steht trotz positiver Analystenbewertungen und strategischer Fortschritte unter erheblichem Druck. Margenprobleme, diplomatische Kontroversen und eine allgemeine Marktskepsis belasten den Kurs. Ob sich die Aktie in den kommenden Wochen erholen kann, bleibt abzuwarten.