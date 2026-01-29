Die SAP-Aktie hat am Donnerstag einen Kursrückgang verzeichnet von über 10 Prozent verzeichnet. Anleger reagierten skeptisch auf die jüngsten Geschäftszahlen des Softwarekonzerns. Doch genau enttäuscht die Anleger?
29.01.2026 - 09:58 Uhr
SAP hat am Donnerstag seine Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Trotz eines soliden Umsatzwachstums und einer verbesserten Profitabilität enttäuschten einige Kennzahlen die Erwartungen der Anleger. Insbesondere das Cloudgeschäft, das als zentraler Wachstumstreiber gilt, konnte nicht vollständig überzeugen.