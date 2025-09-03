Rekordaufträge, Milliardengewinne und trotzdem stürzt die Aktie ab: Warum Siemens Energy trotz guter Zahlen ins Straucheln gerät, sorgt für Rätsel an der Börse.
03.09.2025 - 08:59 Uhr
Siemens Energy galt lange als Hoffnungsträger der Energiewende, mit vollen Auftragsbüchern, Milliardenprojekten und starkem Wachstum. Doch ausgerechnet jetzt, wo das Unternehmen operativ glänzt und bald in den Euro Stoxx 50 aufsteigt, stürzt die Aktie ab. Aktuell notiert das Papier nur noch bei 84,40 Euro. Ein Verlust von fast 19 Prozent seit dem August-Hoch. Was steckt hinter dem Kursrutsch?