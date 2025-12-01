Die Strategy-Aktie verzeichnet einen deutlichen Kursrückgang von 7 % und sorgt für Unruhe unter den Anlegern. Doch was steckt hinter diesem erneuten Einbruch?
01.12.2025 - 15:23 Uhr
Zum Beginn der Handelswoche fiel die Strategy-Aktie um rund 7 Prozent und notiert nun bei etwa 144 Euro. Der Kursrutsch ist das Ergebnis einer Kombination aus enttäuschenden Nachrichten und wachsenden Unsicherheiten rund um das Geschäftsmodell des Unternehmens. Besonders die jüngsten Aussagen des CEOs und externe Marktentwicklungen haben die Anlegerstimmung belastet.