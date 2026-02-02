Die Strategy-Aktie hat am Montag einen deutlichen Rückgang von 8 Prozent verzeichnet und notiert aktuell bei 116 Euro. Der Kurssturz des Bitcoin, der sich nahe der durchschnittlichen Kaufbasis des Unternehmens bewegt, sorgt für Unsicherheit bei Anlegern. Wie kritisch ist die Lage?
02.02.2026 - 09:04 Uhr
Die MicroStrategy-Aktie steht unter Druck, nachdem der Bitcoin-Kurs am Wochenende auf ein neues Tief gefallen ist. Ganze 15 Prozent ging der Kurs in die Tiefe. Mit einem massiven Bestand von über 712.000 Bitcoin ist das Unternehmen stark von der Entwicklung der Kryptowährung abhängig. Der jüngste Rückgang hat die Aktie auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr gedrückt.