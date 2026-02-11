Die Aktie der Deutschen Telekom hat am Mittwoch einen deutlichen Rückgang verzeichnet. Nach einem kurzen Anstieg auf ein neues Jahreshoch fiel der Kurs um 3 Prozent. Was steckt hinter diesem Rückgang?
11.02.2026 - 15:34 Uhr
Die Deutsche Telekom-Aktie notierte am Mittwoch zunächst bei 30,71 Euro und erreichte damit ein neues Jahreshoch. Doch im Laufe des Tages gab der Kurs nach und sank im Tief auf 29,30 Euro. Aktuell liegt der Kurs bei etwa 29,70 was einem Rückgang von rund 3 Prozent entspricht. Die Ursache für diesen Kursverlust liegt in den enttäuschenden Geschäftszahlen der US-Tochter T-Mobile US.