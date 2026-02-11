Die Aktie der Deutschen Telekom hat am Mittwoch einen deutlichen Rückgang verzeichnet. Nach einem kurzen Anstieg auf ein neues Jahreshoch fiel der Kurs um 3 Prozent. Was steckt hinter diesem Rückgang?

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte am Mittwoch zunächst bei 30,71 Euro und erreichte damit ein neues Jahreshoch. Doch im Laufe des Tages gab der Kurs nach und sank im Tief auf 29,30 Euro. Aktuell liegt der Kurs bei etwa 29,70 was einem Rückgang von rund 3 Prozent entspricht. Die Ursache für diesen Kursverlust liegt in den enttäuschenden Geschäftszahlen der US-Tochter T-Mobile US.

Enttäuschende Zahlen von T-Mobile US Die US-Tochter T-Mobile US präsentierte ihre Ergebnisse für das vierte Quartal, was gemischte Reaktionen hervorrief. Zwar konnte das Unternehmen den Umsatz leicht steigern, doch die Zahl der neu gewonnenen Mobilfunkkunden blieb hinter den Erwartungen zurück. Statt der prognostizierten 992.000 Neukunden wurden lediglich 962.000 gewonnen. Dies enttäuschte die Anleger, da das Kundenwachstum ein zentraler Indikator für den Erfolg des Unternehmens ist. Auch der Gewinn von T-Mobile US fiel im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück. Während 2025 noch ein Nettogewinn von 3,0 Milliarden Dollar erzielt wurde, lag dieser im vierten Quartal 2026 nur noch bei 2,1 Milliarden Dollar. Gründe hierfür waren unter anderem höhere Aufwendungen für Personalmaßnahmen.

Auswirkungen auf die Deutsche Telekom

Die schwachen Zahlen von T-Mobile US hatten direkte Auswirkungen auf die Aktie der Deutschen Telekom, da das Unternehmen 52,8 Prozent der Anteile an seiner US-Tochter hält. Anleger reagierten besorgt, da die Ergebnisse von T-Mobile US einen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtbewertung der Deutschen Telekom haben. Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass es für 2026 keine Verkäufe von T-Mobile-Aktien plant.

Ausblick

Trotz der aktuellen Rückschläge bleibt die Deutsche Telekom optimistisch. Konzernchef Tim Höttges betonte, dass T-Mobile US weiterhin auf Kurs sei, die langfristigen Ziele zu erreichen. Für das laufende Jahr erwartet T-Mobile US einen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns sowie des freien Cashflows. Dennoch bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen die Erwartungen der Anleger in den kommenden Quartalen erfüllen kann.