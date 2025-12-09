Die Thyssenkrupp-Aktie hat am Dienstag einen deutlichen Kursrückgang von 5 % verzeichnet. Anleger reagierten auf die Veröffentlichung der Jahreszahlen und den enttäuschenden Ausblick des Industriekonzerns für das kommende Geschäftsjahr.
09.12.2025 - 08:58 Uhr
Mit einem aktuellen Kurs von 9 Euro steht die Thyssenkrupp-Aktie erneut unter Druck. Trotz eines positiven Jahresabschlusses und eines verbesserten Free Cashflows sorgte der pessimistische Ausblick für 2025/26 für einen deutlichen Rückgang des Aktienkurses. Die Anleger zeigen sich besorgt über die angekündigten finanziellen Herausforderungen.