Die ThyssenKrupp-Aktie steht erneut unter Druck und verzeichnet einen deutlichen Kursrückgang. Was steckt hinter diesem Einbruch, und wie bewerten Analysten die aktuelle Lage?
03.12.2025 - 15:05 Uhr
Nach einem rasanten Anstieg zum Beginn der Woche büßt die Thyssenkrupp-Aktie zur Mitte der Woche nun wieder ihre Gewinne ein und verliert mit einem Rückgang von 8 % deutlich an Wert. Der Kurs liegt aktuell bei etwa 8,90 Euro. Nach einer beeindruckenden Jahresperformance von über 200 % zeigt sich nun eine Abkühlung. Analystenmeinungen und strukturelle Herausforderungen im Unternehmen werfen Fragen auf, wie es mit dem deutschen Stahlriesen weitergeht.