Die ThyssenKrupp-Aktie ist zum Wochenbeginn um rund 20 Prozent gefallen. Was hinter dem Kurssturz am Montagmorgen steckt.
20.10.2025 - 10:58 Uhr
Zum Beginn der Handelswoche ist die Thyssenkrupp-Tochter Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) an die Frankfurter Börse gegangen. Der Spin-off der Marinesparte markiert einen historischen Einschnitt in der Konzernstruktur des Traditionsunternehmens. Doch der Kurs der Muttergesellschaft stürzt parallel dazu ab. Der Grund: Der Wert wurde auf zwei Aktien aufgeteilt. Aktionäre erhielten für jeweils 20 Thyssenkrupp-Aktien eine TKMS-Aktie kostenlos ins Depot eingebucht. Diese Umverteilung hat zur Folge, dass der Aktienkurs der ThyssenKrupp AG heute zum Handelsstart deutlich niedriger notiert. Rin rein rechnerischer Effekt.