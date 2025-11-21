Die Euphorie nach dem Börsengang war groß, doch inzwischen steht die TKMS-Aktie wieder dort, wo alles begann. Was hinter dem Kursverlauf steckt.
21.11.2025 - 15:23 Uhr
Die Aktie des Rüstungsunternehmens Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat innerhalb weniger Wochen eine rasante Talfahrt hingelegt. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Oktober 2025, bei dem der Kurs von 60 Euro auf über 100 Euro stieg, notiert das Papier inzwischen wieder nahe seines Ausgabepreises. Was sind die Gründe für den Kursverfall und wie könnte es mit der TKMS-Aktie weitergehen?