Die TUI-Aktie verzeichnet trotz starker Geschäftszahlen und der Rückkehr zur Dividendenzahlung einen deutlichen Kursrückgang. Was steckt hinter dieser Entwicklung, und warum reagieren Anleger zurückhaltend?
10.12.2025 - 11:05 Uhr
Die Aktie des Reisekonzerns TUI notiert am 10. Dezember 2025 aktuell bei 8,08 Euro und verliert damit rund 5 Prozent an Wert. Trotz eines Rekordgewinns und der Ankündigung einer Dividende enttäuschte der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr die Erwartungen der Investoren.