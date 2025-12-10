Die Aktie des Reisekonzerns TUI notiert am 10. Dezember 2025 aktuell bei 8,08 Euro und verliert damit rund 5 Prozent an Wert. Trotz eines Rekordgewinns und der Ankündigung einer Dividende enttäuschte der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr die Erwartungen der Investoren.

Starke Zahlen, aber verhaltener Ausblick TUI präsentierte für das Geschäftsjahr 2024/25 das beste operative Ergebnis seiner Geschichte. Das bereinigte EBIT stieg um 12,6 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro, während der Umsatz um mehr als 4 Prozent auf 24,2 Milliarden Euro zulegte. Zudem kehrt der Konzern nach fünf Jahren Pause mit einer Dividende von 10 Cent je Aktie an den Kapitalmarkt zurück. Diese "Starter-Dividende" soll in den kommenden Jahren auf 10 bis 20 Prozent des bereinigten Konzerngewinns anwachsen. Trotz dieser positiven Nachrichten reagierten Anleger skeptisch. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 sieht ein Umsatzwachstum von lediglich 2 bis 4 Prozent und eine EBIT-Steigerung von 7 bis 10 Prozent vor. Diese Prognosen liegen zwar im Rahmen der Erwartungen, jedoch eher am unteren Ende der Analystenschätzungen. Investoren hatten offenbar auf ambitioniertere Ziele gehofft.

Belastungsfaktoren im Airline-Segment

Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung der Anleger könnte im schwächelnden Airline-Segment liegen. Während die Bereiche Hotels und Kreuzfahrten Rekordergebnisse erzielten, sank das bereinigte EBIT im Segment Markets + Airline von 304 Millionen Euro auf 217 Millionen Euro. TUI investiert hier stark in die Transformation, was kurzfristig auf die Profitabilität drückt.

Erwartungen und Marktreaktionen

Die Aktie verlor im frühen Handel auf Tradegate und XETRA zeitweise bis zu 2,7 Prozent. Analysten sehen die enttäuschten Erwartungen als Hauptgrund für den Kursrückgang. Zudem bleibt abzuwarten, ob TUI die angekündigten Wachstumsziele in einem herausfordernden Marktumfeld erreichen kann. Die Rückkehr zur Dividendenzahlung und die solide Finanzlage des Konzerns sind zwar positive Signale, doch die Anleger scheinen vorerst skeptisch, ob TUI die hohen Erwartungen langfristig erfüllen kann.