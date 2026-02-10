Die TUI-Aktie verzeichnet am Dienstag einen leichten Rückgang von kanpp 5 Prozent und notiert aktuell bei 9 Euro. Trotz solider Geschäftszahlen und einer angekündigten Dividendenzahlung bleibt die Aktie unter Druck.

Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025/26 zeigt sich die TUI-Aktie am Dienstagmorgen schwächer. Obwohl der Reisekonzern solide Ergebnisse vorlegte und die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigte, reagierten Anleger zurückhaltend. Die Aktie verlor zum Beginn des Handelstages knapp 5 Prozent.

Solide Quartalszahlen, aber verhaltene Erwartungen TUI präsentierte das beste erste Quartal seiner Unternehmensgeschichte. Der Umsatz blieb mit 4,9 Milliarden Euro stabil, während das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) um 26,3 Millionen Euro auf 77,1 Millionen Euro stieg. Dennoch scheint die Marktstimmung gedämpft, da die Buchungszahlen für die Wintersaison 2025/26 und den Sommer 2026 leicht unter dem Vorjahresniveau liegen. Zwar kompensieren höhere Durchschnittspreise diese Rückgänge, doch die Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Marktumfelds bleibt bestehen.

Anleger hatten höhere Erwartungen

Ein möglicher Grund für den Kursrückgang ist, dass Anleger nach den starken Kursgewinnen der letzten Monate höhere Erwartungen an die Ergebnisse hatten. Denn seit dem Tiefpunkt im November 2025 hat die Aktie deutlich zugelegt, was die Messlatte für positive Überraschungen höher gelegt hat. Die bestätigten Jahresziele wurden zwar positiv aufgenommen, reichten jedoch nicht aus, um die Aktie weiter anzutreiben.

Dividenden-Comeback und Finanzlage

Die Ankündigung einer Dividende von 0,10 Euro je Aktie nach Jahren der Aussetzung ist ein positives Signal. Auch die verbesserte Finanzlage, mit einer Reduktion der Nettoverschuldung um 0,5 Milliarden Euro, zeigt Fortschritte. Dennoch scheint dies nicht auszureichen, um die kurzfristigen Sorgen der Anleger über das herausfordernde Marktumfeld zu zerstreuen.

Fazit

Die TUI-Aktie steht trotz solider Geschäftszahlen und einer verbesserten Finanzlage unter Druck. Die leicht rückläufigen Buchungszahlen und die hohen Erwartungen der Anleger könnten den Kursrückgang erklären. Langfristig bleibt der Konzern jedoch optimistisch und setzt auf Synergien sowie eine stabile Nachfrage.