Die TUI-Aktie verzeichnet am Dienstag einen leichten Rückgang von kanpp 5 Prozent und notiert aktuell bei 9 Euro. Trotz solider Geschäftszahlen und einer angekündigten Dividendenzahlung bleibt die Aktie unter Druck.
10.02.2026 - 09:50 Uhr
Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025/26 zeigt sich die TUI-Aktie am Dienstagmorgen schwächer. Obwohl der Reisekonzern solide Ergebnisse vorlegte und die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigte, reagierten Anleger zurückhaltend. Die Aktie verlor zum Beginn des Handelstages knapp 5 Prozent.