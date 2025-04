In den vergangenen Tagen hat der US-Dollar deutlich an Wert im Vergleich zum Euro verloren. Was steckt dahinter?

Lukas Böhl 11.04.2025 - 13:40 Uhr

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, ab April einen Mindestzoll von 10 Prozent auf alle US-Importe zu erheben – mit teils deutlich höheren Sätzen für Importe aus 60 Ländern – hat die Finanzmärkte aufgeschreckt. Diese protektionistischen Maßnahmen belasten nicht nur den Welthandel, sondern schüren auch Sorgen vor einer Verlangsamung der US-Wirtschaft und einer möglichen Rezession. Die Folge: Anleger zweifeln zunehmend an der wirtschaftlichen Stabilität der Vereinigten Staaten. In der Vergangenheit galt der US-Dollar als Rückzugsort in unsicheren Zeiten. Doch dieses Muster hat sich nun durchbrochen: Parallel zu den Kursverlusten an den Aktienmärkten kam es auch zu Abverkäufen beim Dollar.