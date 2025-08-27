DroneShield meldet Rekordzahlen für das erste Halbjahr 2025 und dennoch fällt die Aktie. Was ist passiert?

Lukas Böhl 27.08.2025 - 10:11 Uhr

DroneShield hat heute in Australien die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 vorgestellt. Der Umsatz stieg um 210 Prozent auf 72,3 Millionen AUD, die Kundenzahlungen legten um 185 Prozent auf 60,7 Millionen AUD zu. Unterm Strich blieb ein Gewinn nach Steuern von 2,1 Millionen AUD übrig und die liquiden Mittel wuchsen auf 203,8 Millionen AUD nach 134,3 Millionen im Vorjahr. Dennoch fiel die Aktie nach Verkündung der Zahlen.