DroneShield meldet Rekordzahlen für das erste Halbjahr 2025 und dennoch fällt die Aktie. Was ist passiert?

Digital Desk: Lukas Böhl (lbö)

DroneShield hat heute in Australien die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 vorgestellt. Der Umsatz stieg um 210 Prozent auf 72,3 Millionen AUD, die Kundenzahlungen legten um 185 Prozent auf 60,7 Millionen AUD zu. Unterm Strich blieb ein Gewinn nach Steuern von 2,1 Millionen AUD übrig und die liquiden Mittel wuchsen auf 203,8 Millionen AUD nach 134,3 Millionen im Vorjahr. Dennoch fiel die Aktie nach Verkündung der Zahlen.

 

Warum fällt die Aktie?

Die DroneShield-Aktie hatte in den Monaten zuvor massiv an Wert gewonnen. Viele Anleger nutzten nun scheinbar die Präsentation der Zahlen, um Gewinne mitzunehmen. Möglicherweise wurden auch trotz der positiven Ergebnisse die Erwartungen mancher Investoren nicht erfüllt.

Ein weiterer Faktor ist die Bewertung. Trotz des starken Wachstums wird die Aktie mit hohen Multiplikatoren gehandelt, was manchen Anlegern eventuell zu ambitioniert erscheint. Auch geopolitische Entwicklungen könnten eine Rolle spielen. Diskussionen über mögliche Friedensgespräche im Ukraine-Krieg führten zuletzt zu vorsichtigeren Einschätzungen bei Verteidigungswerten. Die Anleger bleiben offensichtlich zunächst zurückhaltend.