Warum ist der Hang Seng gefallen? Ein Blick auf die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten.

Lukas Böhl 02.06.2025 - 07:21 Uhr

Der Hang Seng Index in Hongkong ist am ersten Handelstag im Juni um mehr als 2 Prozent gefallen und notierte heute Morgen bei 22.774 Punkten – dem niedrigsten Stand seit drei Wochen. Die Verluste markieren den zweiten Handelstag in Folge mit einem Rückgang. Auslöser für den Abwärtstrend sind erneut aufgeflammte Spannungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China.