Bitcoin rutscht erstmals seit fast einem halben Jahr wieder unter die Marke von 100.000 Dollar und auch die anderen Kryptowährungen geraten unter Druck. Was bringt so viele Anleger plötzlich dazu, den Rückzug anzutreten?
05.11.2025 - 13:54 Uhr
Die Kryptowährungen erleben derzeit einen dramatischen Rückgang, insbesondere Bitcoin, der als führende digitale Währung gilt. In der Nacht zum Mittwoch fiel der Preis erstmals seit Juni 2025 wieder unter die Marke von 100.000 US-Dollar, und auch andere Coins verzeichneten erhebliche Verluste. Doch was sind die Ursachen für diese Kursverluste?