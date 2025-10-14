Der deutsche Aktienmarkt startet mit deutlichen Verlusten in die neue Woche. Hinter dem Kursrutsch stecken gleich mehrere Entwicklungen, die Anleger derzeit verunsichern.
14.10.2025 - 13:58 Uhr
Die Stimmung an den Börsen ist am Dienstag deutlich eingetrübt. Der DAX rutscht zur Mittagszeit rund 3 Prozent auf die Marke von 24.000 Punkte ab. Nur wenige Tage nach seinem Rekordhoch bei 24.771 Punkten. Auslöser sind gleich mehrere Faktoren, allen voran der erneut eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die bevorstehende Berichtssaison in den Vereinigten Staaten, die Anleger vorsichtig werden lässt.