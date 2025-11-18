Die Stimmung an den Märkten kippt: Der DAX rutscht unter wichtige Marken, weltweit geraten Aktienmärkte ins Wanken. Was hinter dem plötzlichen Absturz steckt.
18.11.2025 - 11:32 Uhr
Auch am Dienstag setzt der DAX seinen Abwärtstrend fort und fällt unter die psychologisch und charttechnisch wichtige Marke des 200-Tage-Durchschnitts. Mit einem Eröffnungskurs von 23.238 Punkten verliert der Leitindex deutlich und unterschreitet auch das Zwischentief vom September. Damit ist die Hoffnung auf eine Jahresendrally vorerst dahin. Obwohl der DAX seit Jahresbeginn noch rund 18 Prozent im Plus liegt, nehmen viele Anleger jetzt Gewinne mit.