Am Kryptomarkt herrscht Katerstimmung. Über das Wochenende sind neben dem Leitcoin Bitcoin auch viele andere Kryptowährungen in den Keller gerauscht. Was dahinter steckt.
02.02.2026 - 07:59 Uhr
In den letzten Tagen haben Kryptowährungen erhebliche Kursverluste erlitten. Bitcoin fiel um knapp 15 Prozent auf mittlerweile 75.000 USD. Ethereum sackte um 25 Prozent auf aktuell knapp 2.200 USD ab. Ripple XRP rauschte 19 Prozent in den Keller und Binance BNB ließ ebenfalls Federn und rutschte um 18 Prozent ab. Doch was sind die Gründe für diesen Einbruch?