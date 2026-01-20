Die Börsen starten mit einem Minus in die Woche. Die Unsicherheiten rund um das US-Europa-Handelsabkommen belastet die Märkte. Ein Überblick.
20.01.2026 - 14:16 Uhr
Die Aktienmärkte starteten bereits gestern mit Verlusten in die Handelswoche und auch heute setzt sich die Talfahrt fort. Der Dax notiert mittlerweile bei rund 25.600 Punkten und büßte somit im Vergleich zur Vorwoche ganze 700 Punkte ein. Selbst die Rüstungstitel, die gestern noch zu den wenigen Gewinnern gehörten, lassen heute ebenfalls Prozentpunkte liegen. Aktuell belasten mehrere geopolitische und wirtschaftliche Faktoren die Märkte und sorgen für Unsicherheit.