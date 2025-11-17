Der Kryptomarkt gerät ins Wanken. Die Leitwährung Bitcoin verliert innerhalb weniger Wochen über 30 Prozent an Wert. Was hinter dem plötzlichen Einbruch steckt.
17.11.2025 - 09:49 Uhr
Bitcoin notierte Anfang Oktober 2025 noch auf seinem Allzeithoch bei über 126.000 US-Dollar. Nur wenige Wochen später stürzte der Kurs dann ab und mit ihm auch zahlreiche andere Kryptowährungen. In der Nacht zum Montag fiel Bitcoin sogar kurzzeitig unter die Marke von 94.000 Dollar. Ein Kurssturz um über 25 %. Damit sind sämtliche Jahresgewinne dahin. Von Euphorie ist keine Spur mehr. Stattdessen herrscht Panik, Unsicherheit und Verkaufsdruck. Doch was genau hat Crash ausgelöst?