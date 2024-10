Nutzerinnen und Nutzer des DB Navigators hatten am Dienstag Probleme mit der App. Dafür gibt es allerdings eine Lösung.

Michael Bosch 28.10.2024 - 13:33 Uhr

Reisenden und Pendlern, die am Montag ein Ticket für eine Bahnreise kaufen wollten, blieb dies bisweilen verwehrt. Offenbar gibt es Probleme mit den Apps der Bahn. Die Meldungen in den einschlägigen Portalen schnellten ab dem Vormittag in die Höhe.