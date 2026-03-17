Die Angriffe des Iran auf Dubai dauern an. Doch was steckt hinter diesen Attacken und welche Folgen hat die Eskalation für die Golfregion?

Der Iran-Krieg hat die Golfregion in eine schwere Krise gestürzt. Nach der Tötung des iranischen Führers Ajatollah Ali Chamenei am 2. März 2026 durch einen israelisch-amerikanischen Angriff eskaliert die Gewalt. Besonders Dubai, ein Symbol für Stabilität und Wohlstand, geriet ins Visier iranischer Vergeltungsschläge. Doch warum richtet sich der Zorn Teherans auch gegen die Vereinigten Arabischen Emirate?

Hintergrund der Angriffe Die Angriffe auf Dubai sind Teil einer Vergeltungsaktion des Iran, ausgelöst durch die Tötung des iranischen Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei. Dieser wurde bei einem israelisch-amerikanischen Luftangriff getötet, was das Mullah-Regime erschütterte. Als Reaktion darauf startete der Iran eine Serie von Angriffen auf Ziele in Israel und in der gesamten Golfregion. Dubai, als Teil der Vereinigten Arabischen Emirate, wurde dabei gezielt ins Visier genommen.

Warum Dubai?

Dubai ist nicht nur eine glitzernde Metropole, sondern auch ein strategisch wichtiger Standort in der Golfregion. Die Vereinigten Arabischen Emirate gelten als enge Verbündete der USA, was sie zu einem Ziel iranischer Vergeltung macht. Der Iran wollte mit den Angriffen eine klare Botschaft senden. Kein Ort in der Region ist vor seinen militärischen Fähigkeiten sicher. Zudem befinden sich in den Emiraten wichtige US-Militärstützpunkte, die ebenfalls attackiert wurden. Doch die Angriffe trafen nicht nur militärische Ziele. Auch zivile Einrichtungen wie der Flughafen von Dubai, das Luxushotel Burj Al Arab und Wohngebäude wurden beschädigt.

Die Auswirkungen auf die Region

Die Angriffe auf Dubai und andere Golfstaaten haben die gesamte Region destabilisiert. Flughäfen wurden geschlossen, der Flugverkehr kam zeitweise zum Erliegen und die wirtschaftlichen Folgen sind erheblich. Dubai, das bisher als sicherer Hafen im Nahen Osten galt, sieht sich mit der Herausforderung konfrontiert, seinen Ruf wiederherzustellen. Gleichzeitig wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation, die die gesamte Region in einen Flächenbrand verwandeln könnte.

Warum wehren sich die Vereinigten Arabischen Emirate nicht?

Die Golfstaaten, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate (Dubai), befinden sich in einem strategischen Dilemma. Einerseits wollen sie Stärke zeigen, um nicht als schwach wahrgenommen zu werden, andererseits fürchten sie die Konsequenzen eines direkten Krieges mit dem Iran. Die Vereinigten Arabischen Emirate und ihre Nachbarn setzen vor allem auf ihre Flugabwehrsysteme, die zwar effektiv, aber extrem kostspielig sind. Ein direkter Gegenschlag würde sie jedoch zu aktiven Kriegsparteien machen und die Gefahr einer Eskalation auf eigenem Boden erhöhen. Zudem ist das Image der Golfstaaten als sichere und stabile Regionen für Touristen und Investoren von zentraler Bedeutung. Ein offener Krieg könnte diesen Ruf nachhaltig schädigen und die wirtschaftliche Entwicklung gefährden. Daher bleibt es bis dato nur bei Verurteilungen der Golfstaaten und der Hoffnung, dass die USA und Israel den Konflikt eindämmen.

Geopolitische Konsequenzen

Die Angriffe des Iran zeigen, wie fragil die Sicherheitslage im Nahen Osten ist. Die Golfstaaten, die bisher versucht haben, sich aus direkten Konflikten herauszuhalten, geraten zunehmend ins Visier. Die USA und Israel verstärken ihre militärische Präsenz, während der Iran unter Druck steht, seine Vergeltung fortzusetzen. Die kommenden Wochen und Monate werden entscheidend sein, um die Stabilität in der Region wiederherzustellen.