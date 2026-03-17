Die Angriffe des Iran auf Dubai dauern an. Doch was steckt hinter diesen Attacken und welche Folgen hat die Eskalation für die Golfregion?
Der Iran-Krieg hat die Golfregion in eine schwere Krise gestürzt. Nach der Tötung des iranischen Führers Ajatollah Ali Chamenei am 2. März 2026 durch einen israelisch-amerikanischen Angriff eskaliert die Gewalt. Besonders Dubai, ein Symbol für Stabilität und Wohlstand, geriet ins Visier iranischer Vergeltungsschläge. Doch warum richtet sich der Zorn Teherans auch gegen die Vereinigten Arabischen Emirate?