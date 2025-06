Israel hat in der Nacht massive Luftschläge auf duztende Ziele in Iran ausgeführt. Ein solcher Angriff war in den vergangenen Tagen erwartet worden. Warum greift Israel den Iran an?

Die angespannte Lage im Nahen Osten hat sich zugespitzt: Israel hat in der Nacht den Iran massiv angegriffen. Ziel der Luftschläge soll das iranische Atomprogramm gewesen sein. Hintergrund ist die seit langem bestehende Einschätzung Israels, dass ein atomar bewaffneter Iran eine existenzielle Bedrohung für den jüdischen Staat darstelle.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte bereits seit geraumer Zeit einen Militärschlag zur Ausschaltung des iranischen Atomprogramms in Erwägung gezogen. Berichten zufolge strebte er eine gemeinsame Operation mit den Vereinigten Staaten an, doch der damalige US-Präsident Donald Trump soll diesen Wunsch abgelehnt und stattdessen versucht haben, Netanjahu von einem umfassenden Angriff abzubringen. Auch US-Außenminister Mario Rubio deutete die Möglichkeit einer unilateralen Aktion Israels an.

Lesen Sie auch

Auch Wohnhäuser wurden getroffen. Foto: Vahid Salemi/AP/dpa

Israel greift Iran an: Resolution der Atomenergiebehörde

Netanjahu soll den Beginn der Militäroperation hinausgezögert haben, um Trumps Verhandlungen mit Teheran über eine diplomatische Lösung nicht zu gefährden. Diese Verhandlungen gelten nun jedoch als gescheitert. Die Eskalation erfolgte, nachdem die iranische Führung angekündigt hatte, sich militärisch auf einen drohenden israelischen Angriff vorzubereiten.

„Wir können es uns nicht leisten, auf einen anderen Zeitpunkt zu warten, wir haben keine andere Wahl“, erklärte Generalstabschef Ejal Zamir und verwies auf Geheimdienstberichte über Fortschritte im iranischen Atomprogramm. In einer offiziellen Stellungnahme nannte die israelische Armee diese Fortschritte als Begründung für den Zeitpunkt der Angriffe.

Wenige Stunden vor dem Militärschlag hatte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) eine Resolution verabschiedet, in der Teheran vorgeworfen wird, gegen seine Verpflichtungen zur Offenlegung des gesamten Atomprogramms verstoßen zu haben. Die IAEA schloss zudem nicht aus, dass das iranische Atomprogramm auch militärische Ziele verfolgt. Als Reaktion darauf kündigte die Führung in Teheran den Bau einer weiteren Nuklearanlage an.

Israel greift Iran an: Netanjahu innenpolitisch unter Druck

Die Angriffe sollen von israelischer Seite seit Jahren vorbereitet worden sein. Ungewöhnlich ist die öffentliche Bekanntmachung der Involvierung des Geheimdienstes Mossad. Demnach soll es parallel zu den Luftangriffen auch geheime Sabotageaktionen im Iran gegeben haben. Ziel Israels ist es offenbar, nicht nur Nuklearanlagen und militärische Ziele aus der Luft zu bombardieren, sondern auch Atomwissenschaftler und Mitglieder der iranischen Führung auszuschalten.

Beobachter sehen in der Militäroperation auch einen Versuch des unter Druck stehenden Ministerpräsidenten Netanjahu, seine innenpolitische Position zu stärken, da seine Koalition von internen Streitigkeiten geplagt ist.