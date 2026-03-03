Mit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran eskalieren nun auch die Spannungen zwischen Israel und dem Libanon. Aber warum greift Israel jetzt auch den Libanon an?

Der Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Israel greift strategische Ziele im Libanon an, während die Hisbollah mit Raketen und Drohnen antwortet. Die Situation ist komplex und eng mit der regionalen Dynamik im Nahen Osten verknüpft. Doch warum greift Israel den Libanon an, und welche Rolle spielt die Hisbollah in diesem Konflikt?

Die Hisbollah als zentraler Akteur Die Hisbollah, eine vom Iran unterstützte schiitische Miliz, ist seit Jahrzehnten ein zentraler Akteur im Libanon. Sie wird von Israel als eine der größten Bedrohungen für die nationale Sicherheit angesehen. Die Miliz verfügt über ein umfangreiches Waffenarsenal, darunter Raketen und Drohnen, die sie regelmäßig gegen Israel einsetzt. Die jüngste Eskalation begann, als die Hisbollah Raketen auf die israelische Stadt Haifa abfeuerte. Israel reagierte mit Luftangriffen auf Stellungen der Hisbollah im Süden des Libanon und in den Vororten von Beirut.

Israels Sicherheitsinteressen

Israel begründet seine Angriffe mit der Notwendigkeit, die eigene Bevölkerung vor Angriffen zu schützen. Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, dass die Besetzung strategischer Punkte im Libanon dazu diene, den direkten Beschuss Israels zu verhindern. Die Hisbollah wird von der libanesischen Regierung offiziell nicht unterstützt, doch ihre Präsenz und Aktivitäten stellen eine ständige Herausforderung für die Stabilität des Landes dar.

Die Rolle des Iran

Der Iran spielt eine entscheidende Rolle in diesem Konflikt. Als Hauptunterstützer der Hisbollah liefert Teheran finanzielle Mittel, Waffen und strategische Anweisungen. Die Angriffe Israels auf den Libanon sind daher auch als Teil eines größeren Konflikts zwischen Israel und dem Iran zu sehen. Der Tod des iranischen Führers Ayatollah Ali Chamenei und die darauf folgenden Vergeltungsmaßnahmen des Iran haben die Spannungen in der gesamten Region verschärft.

Die libanesische Regierung und die Zivilbevölkerung

Die libanesische Regierung hat die militärischen Aktivitäten der Hisbollah für illegal erklärt und versucht, die Miliz zu entwaffnen. Dennoch bleibt die Hisbollah ein mächtiger Akteur, der die staatliche Autorität herausfordert. Für die Zivilbevölkerung im Libanon bedeutet die Eskalation eine massive Belastung. Tausende Menschen sind auf der Flucht und die humanitäre Lage verschlechtert sich zusehends. Die internationale Gemeinschaft zeigt sich besorgt über die Eskalation. Die Golfstaaten drängen auf ein schnelles Ende des Konflikts, während die USA und Israel ihre Angriffe auf iranische und Hisbollah-Ziele fortsetzen. Die Europäische Union ruft zu einer diplomatischen Lösung auf, doch die Fronten bleiben verhärtet.

Fazit:

Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon ist Teil eines größeren geopolitischen Machtkampfs im Nahen Osten. Die Angriffe Israels sind eine Reaktion auf die Bedrohung durch die Hisbollah, doch sie verschärfen auch die humanitäre Krise im Libanon. Eine Lösung des Konflikts scheint derzeit nicht in Sicht, und die internationale Gemeinschaft steht vor der Herausforderung, eine weitere Eskalation zu verhindern.