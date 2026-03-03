Mit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran eskalieren nun auch die Spannungen zwischen Israel und dem Libanon. Aber warum greift Israel jetzt auch den Libanon an?
Der Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Israel greift strategische Ziele im Libanon an, während die Hisbollah mit Raketen und Drohnen antwortet. Die Situation ist komplex und eng mit der regionalen Dynamik im Nahen Osten verknüpft. Doch warum greift Israel den Libanon an, und welche Rolle spielt die Hisbollah in diesem Konflikt?