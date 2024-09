Nach den folgenschweren Angriffen Israels im nördlichen Nachbarland Libanon sind viele Menschen auf der Flucht. Die vereinten Nationen sind „ernsthaft besorgt“.

Michael Bosch /AFP/EPD 24.09.2024 - 12:40 Uhr

Die Vereinten Nationen haben sich am Dienstag „ernsthaft besorgt“ über die „gravierende Eskalation“ der Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon gezeigt, die „zehntausende Menschen“ zur Flucht veranlasst habe. „Zehntausende Menschen waren gestern und in der Nacht gezwungen, ihre Häuser zu verlassen, und die Zahlen steigen weiter“, sagte der Sprecher der UN-Flüchtlingsbehörde, Matthew Saltmarsh, am Dienstag vor Journalisten in Genf.